На всей оккупированной территории Запорожской области блэкаут
На территории Запорожской области, находящейся под российской оккупацией исчезла поставка света.
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Запорожской области под контролем РФ, Евгений Балицкий.
Сообщение о полном обесточивании оккупированного региона появилось в 12:27.
Балицкий не уточнил никаких деталей о причинах отключения электроэнергии. По словам оккупационного главы региона, ведутся работы над восстановлением поставок электроэнергии.
Ранее 17 июля глава оккупационной администрации Запорожской области обвинял Украину в ударах по высоковольтному оборудованию, что по его словам вызвало блэкаут в отдельных городах в оккупации.
Напомним:
Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.