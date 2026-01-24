На Одещині та Дніпропетровщині застосували екстрені відключення світла

В Одеській та Дніпропетровській областях за командою компанії "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

В компанії нагадали, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

У Києві внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення.