На Балі стався блекаут

В деяких районах індонезійського курортного острова Балі стались відключення світла.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням державної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення стались у п'ятницю о 16:00 за місцевим часом.

Відключення відбулись, зокрема, у аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно, що внаслідок відключення електроенергії на Балі утворилися затори на дорогах і довгі черги на стійках реєстрації в аеропорту.

Електроенергія почала повертатися через кілька годин після відключення.

Відключення було спричинене пошкодженням підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі, додав він.

Балі є головним туристичним центром Індонезії, який минулого року відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів, згідно з даними статистичного бюро острова.