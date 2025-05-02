На Бали произошел блэкаут

В некоторых районах индонезийского курортного острова Бали произошли отключения света.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщению государственной компании Perusahaan Listrik Negara, отключения произошли в пятницу в 16:00 по местному времени.

Отключения произошли, в частности, в аэропорту острова, но его работа не была остановлена благодаря генераторам.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что в результате отключения электроэнергии на Бали образовались пробки на дорогах и длинные очереди на стойках регистрации в аэропорту.

Электроэнергия начала возвращаться через несколько часов после отключения.

Отключение было вызвано повреждением подводных кабелей, которые соединяют энергосистему Бали с островом Ява, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Бали, добавил он.

Бали является главным туристическим центром Индонезии, который в прошлом году посетили 6,3 миллиона иностранных туристов, согласно данным статистического бюро острова.