ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали РФ паливні присадки для авіації

Європейський Союз запровадив санкції проти китайської Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, яка є одним із найбільших постачальників паливних присадок для російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки України (ESCU).

"Зокрема, ці присадки покращують експлуатаційні властивості авіаційного палива та зменшують знос двигунів військових літаків Су-34 і Су-35С", – йдеться в дослідженні ESCU.

Росія самостійно виробляє лише антиокислювальні присадки, тоді як антистатичні та протизносні імпортує з Індії та Китаю.

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company є найбільшим імпортером присадок на мінеральній основі до Росії. За даними ESCU, лише за 2023 рік Кремль отримав товари Xinxiang Richful вартістю понад 150 млн доларів — 33% усіх річних продажів компанії.

"Хоча технічно літак може працювати на паливі без присадок, це збільшує знос літаків і підвищує ризик системних збоїв. Тож попри статус світової "бензоколонки", РФ не в змозі забезпечити власний попит на високоякісне авіаційне паливо", — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).

Окрім Xinxiang Richful, ЄС застосував обмеження щодо китайської Shenzhen Minghuaxin, яка є одним із найбільших постачальників комплектуючих для російських безпілотників та міноритарним власником виробника FPV-дронів "Рустакт", а також щодо низки російських виробників та постачальників озброєння, зокрема передових безпілотних систем військового призначення.

Нагадаємо:

Раніше Рада економічної безпеки України виявила критичну залежність російської авіації, зокрема Су-34 та Су-35С, від шин з Китаю. Росія отримала з Китаю авіаційні шини та матеріали для їх виробництва вартістю понад 60 млн дол. у 2024 році, які є критичними для бомбардувальників Су-34 та Су-35С (носіїв бомб та ракет).

Також повідомлялося, що органи безпеки Латвії вивчають ймовірність експорту природного каучуку до Росії через латвійську територію. Країна також наполягатиме на включенні цієї сировини до 20-го санкційного пакета.

Раніше Рада економічної безпеки України виявила критичну залежність російської авіації, зокрема бомбардувальників Су-34 та Су-35С, від індійських паливних присадок та натурального каучуку, який постачається з ЄС. Санкції ні до кого не було застосовано.