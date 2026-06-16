Головний банк Португалії почав закривати рахунки росіян

Найбільший банк Португалії Caixa Geral de Depositos почав повідомляти клієнтів із російським громадянством про закриття їхніх рахунків з 14 серпня 2026 року.

Про це повідомляє російське медіа РБК із посиланням на розсилку від банку, повідомлення клієнтів та публікації в тематичних чатах.

Повідомлення про закриття рахунку в основному отримали росіяни без чинного дозволу на проживання в Португалії або ті, хто не оновив відомості про свій статус у банку.

Водночас про отримання подібних повідомлень сповіщали й деякі власники дозволу на проживання в країні, а також росіяни, які працюють у державах-членах ЄС.

Державний банк Caixa Geral de Depositos тривалий час залишався одним із найбільш доступних банків для росіян у Португалії, зокрема учасників програм отримання "золотих віз".

Навесні 2026 року деякі клієнти банку отримали запити на оновлення особистих даних та підтвердження джерел доходу.

Частина з тих, хто згодом отримав повідомлення про закриття рахунків, підтвердили, що раніше не надали запитувану інформацію або зробили це із затримкою.

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Туди увійшли додаткові обмеження на надання платіжних послуг росіянам, які не мають права на проживання в країнах ЄС.

Обмеження поширюються зокрема на випуск і перевипуск банківських карток.