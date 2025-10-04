Масований удар по енергетиці: Міненерго звернулося за міжнародною допомогою

Міністерство енергетики України через масований нічний удар Росії по енергетиці скликало термінове засідання координаційної групи G7+, на якому звернулося за міжнародною допомогою.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак поінформував міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на газовидобувну інфраструктуру України, і яку в "Нафтогазі" назвали найбільш масованою за час великої війни.

"Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону", – наголосив він.

За його словами, з посиленням російських атак зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Андарак висловив сподівання у продовженні підтримки партнерів, посилення санкційного тиску на РФ. Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україні вдалося успішно пройти три попередні зими та швидко проводити необхідні ремонти.

Представники G7+, своєю чергою, запевнили Україну в подальшій підтримці.

Довідково: Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

Нагадаємо:

Росіяни 3 жовтні здійснили найбільш масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України.