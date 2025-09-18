Енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру після обстрілів

Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У повідомленні зазначають, що станом на 18 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

"Енергосистема проходить підготовку до зимового сезону: проводяться ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист критичної інфраструктури.

Усі ці заходи спрямовані на стабільне забезпечення українців електроенергією та теплом", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго закликають раціонально використовувати електроенергію вранці та ввечері.

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.