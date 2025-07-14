"Можемо мати певні проблеми": Міненерго про ситуацію з електроенергією в Україні

В Україні ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень населення і промисловості, але ризики можливих ударів РФ та їхні наслідки залишаються актуальними.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо порівнювати минуле літо з теперішнім, то тоді ми бачили багато пошкодженої теплової генерації, і ми були обмежені більше, ніж зараз. За цей час ми оновили роботу багатьох енергоблоків ТЕС після атак, і робота триває. Але ризики є.

Якщо будуть атаки РФ на енергосистему, то можемо мати певні проблеми", – сказав Шейко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, останні дні спостерігається підвищення температури в Україні, що призводить до зростання споживання електроенергії, але на сьогодні енергосистема збалансована, а генерація працює без зауважень, і потужності достатньо для покриття потреб населення і промисловості з урахуванням того, що певна кількість енергоблоків перебуває в ремонтах.

Нагадаємо:

Нещодавно "Укренерго" повідомила у своєму розділі в додатку "Київ Цифровий" про необхідність економити електроенергію.