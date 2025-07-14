"Можем иметь определенные проблемы": Минэнерго о ситуации с электроэнергией в Украине

В Украине ситуация с генерацией электроэнергии этим летом намного лучше, чем предыдущим, и не предусматривает ограничений населения и промышленности, но риски возможных ударов РФ и их последствия остаются актуальными.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко, передает "Интерфакс-Украина".

"Если сравнивать прошлое лето с нынешним, то тогда мы видели много поврежденной тепловой генерации, и мы были ограничены больше, чем сейчас. За это время мы обновили работу многих энергоблоков ТЭС после атак, и работа продолжается. Но риски есть.

Если будут атаки РФ на энергосистему, то можем иметь определенные проблемы", - сказал Шейко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, последние дни наблюдается повышение температуры в Украине, что приводит к росту потребления электроэнергии, но на сегодня энергосистема сбалансирована, а генерация работает без замечаний, и мощности достаточно для покрытия потребностей населения и промышленности с учетом того, что определенное количество энергоблоков находится в ремонтах.

Напомним:

Недавно "Укрэнерго" сообщила в своем разделе в приложении "Киев Цифровой" о необходимости экономить электроэнергию.