Російські війська вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині та атакували дві АЗС Укрнафти на Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Обстрілом на Дніпропетровщині Росія поранила працівника Нафтогазу, він перебуває в лікарні. Ще двоє його колег дістали контузії. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

"Росія цілеспрямовано б'є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках", – написав Сергій Федоренко, в.о. голови правління Групи Нафтогаз.

У компанії зазначають, що впродовж останніх двох днів РФ активно обстрілює її газовиків, службовий транспорт та об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо:

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.