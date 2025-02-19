Миколаїв частково без світла та тепла

У Миколаєві вночі 19 лютого у мережі відбулася аварійна ситуація, не пов'язана з ворожою атакою в регіоні.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім

"Станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Є перебої з теплопостачанням в м. Миколаєві", - розповів Кім.

Всі служби працюють , ведуться роботи з відновлення.

Нагадаємо:

Уночі 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва: безпілотники пошкодили ТЕЦ.

Внаслідок російської атаки по інфраструктурі Миколаєва більше 100 тисяч людей залишились без тепла.

Енергетики Миколаєва заживили до опалення всіх абонентів, які були відключені внаслідок влучання ворожого безпілотника у теплову електростанцію у ніч проти неділі.