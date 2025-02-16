Удар "шахедів" по Миколаєву: без опалення – 100 тисяч людей

Внаслідок російської атаки по інфраструктурі Миколаєва більше 100 тисяч людей залишились без тепла.

Про це повідомляє Міністерства розвитку громад та територій України.

Опалення відсутнє в 760 житлових будинках, 27 дошкільних навчальних закладах, 39 школах і 20 закладах охорони здоров'я.

"Станом на зараз у місті задіяні теплові гармати для забезпечення мешканців питною водою, триває робота із заповнення системи опалення для відновлення водопостачання в житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери. В медичних закладах працюють котельні на альтернативних видах палива", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі активно працюють ремонтні бригади та задіяні всі необхідні служби для швидкого відновлення теплопостачання.

"Місцева влада та ОВА спільно з комунальними службами роблять усе можливе, щоб швидко повернути тепло в оселі миколаївців", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо:

У ніч на 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа, зайнявся об’єкт критичної інфраструктури, було пошкоджено багатоквартирні будинки, один чоловік поранений.

Уночі 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва: безпілотники пошкодили ТЕЦ.