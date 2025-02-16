Російські дрони пошкодили ТЕЦ у Миколаєві, без тепла – 46 тисяч абонентів

Уночі 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва: безпілотники пошкодили ТЕЦ.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис абонентів", - написав Шмигаль.

За його словами, всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

"У місті розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Координуємо зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям", - додав прем'єр.

Шмигаль доручив провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього питання. За її підсумками буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва.

Доповнено. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ.

"Ми розуміємо, що це була цілеспрямована атака, аби залишити частину міста без тепла саме тоді, коли почалось похолодання.

Ворог пошкодив електрогенерацію на підприємстві. Зараз силами працівників "Миколаївської ТЕЦ" і "Миколаївоблтеплоенерго" працюємо над тим, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків", - заявив Сєнкевич.

Нагадаємо:

У ніч на 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа, зайнявся об’єкт критичної інфраструктури, було пошкоджено багатоквартирні будинки, один чоловік поранений.