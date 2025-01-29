Лютневий експорт нафти РФ із західних портів знизився на 8% через санкції

Російський експорт сирої нафти з західних портів у лютому впаде на 8% порівняно з січневим планом, оскільки Москва збільшує перероблення нафти, а розрахунки Reuters показали, що після останніх санкцій США експорт сирої нафти скоротився на 8%.

Про це пише Reuters.

Російський експорт нафти витримав низку санкцій з 2022 року, але останні санкції створили одні з найбільших викликів для підтримки цих потоків.

Загальний експорт нафти в лютому із західних портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ очікується на рівні 1,6 мільйона барелів на добу, в порівнянні з 1,73 мільйона барелів на добу в січневому плані.

За словами трейдерів, лютневий показник може бути вищим, якщо нещодавні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи означатимуть, що більше нафти буде призначено для експорту.

Російський Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки наприкінці минулого тижня.

Експорт російської нафти через балтійські порти все ще обмежений через технічні проблеми в Усть-Лузі. У січні порт скоротив навантаження нафти на половину пропускної здатності до чотирирічного мінімуму частково через технічні проблеми в трубопровідній системі "Транснефти".

"Поставки нафти нафтопроводом "Дружба" і в Усть-Лугу в лютому зростуть, але вони все ще залишаються нижче пропускної здатності", - сказало одне з джерел Reuters.

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Нагадаємо:

Експорт нафтопродуктів із Росії в січні досяг 11-місячного максимуму, попри нові санкції США проти енергетичного сектору країни.