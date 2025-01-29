Февральский экспорт нефти РФ из западных портов снизился на 8% из-за санкций

Российский экспорт сырой нефти из западных портов в феврале упадет на 8% по сравнению с январским планом, поскольку Москва увеличивает переработку нефти, а расчеты Reuters показали, что после последних санкций США экспорт сырой нефти сократился на 8%.

Об этом пишет Reuters.

Российский экспорт нефти выдержал ряд санкций с 2022 года, но последние санкции создали одни из самых больших вызовов для поддержания этих потоков.

Общий экспорт нефти в феврале из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск ожидается на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с 1,73 миллиона баррелей в сутки в январском плане.

По словам трейдеров, февральский показатель может быть выше, если недавние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы будут означать, что больше нефти будет предназначено для экспорта.

Российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки в конце прошлой недели.

Экспорт российской нефти через балтийские порты все еще ограничен из-за технических проблем в Усть-Луге. В январе порт сократил погрузку нефти на половину пропускной способности до четырехлетнего минимума частично из-за технических проблем в трубопроводной системе "Транснефти".

"Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" и в Усть-Лугу в феврале вырастут, но они все еще остаются ниже пропускной способности", - сказал один из источников Reuters.

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Напомним:

Экспорт нефтепродуктов из России в январе достиг 11-месячного максимума, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора страны.