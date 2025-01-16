Експорт палива з Росії підскочив до максимуму за майже рік напередодні нових санкцій США

Експорт нафтопродуктів із Росії в січні досяг 11-місячного максимуму, попри нові санкції США проти енергетичного сектору країни.

Про це пише Bloomberg.

За перші 10 днів місяця обсяги морських постачань склали 2,5 млн барелів на день, що на 12% перевищує середній показник грудня та є найвищим з лютого 2023 року.

Нові санкції США, оголошені минулої п’ятниці, зосереджені переважно на обмеженнях для танкерів, що перевозять російську нафту. Однак станом на зараз вони суттєво не вплинули на постачання нафтопродуктів. Лише 4% експорту, здійсненого в січні, було перевезено санкційними суднами, і їх маршрути залишилися без змін.

Протягом перших днів січня спостерігалося значне зростання експорту основних нафтопродуктів:

Дизель та газойль: зростання на 17%, до 1,08 млн барелів на день, що є рекордним показником з лютого 2023 року. Особливо помітно збільшились поставки з портів Балтики (на понад 50%).

Мазут: зростання на 19%, до 792 тис. барелів на день, з основним напрямком – Африка.

Нафта-нафта (naphtha): експорт зріс на 9%, до 489 тис. барелів на день, що є максимальним значенням із березня 2023 року.

Бензин та компоненти для змішування: зростання на 15%, до 38 тис. барелів на день.

Вакуумний газойль та інші сировинні продукти: зменшення експорту на майже 30%, до 70 тис. барелів на день.

Авіаційне паливо: спад на 40%, до 34 тис. барелів на день.

Експерти зазначають, що обсяги морських поставок залишаються одним із ключових індикаторів російського виробництва, враховуючи відсутність офіційних даних щодо видобутку. Утім, обсяги експорту нафти на тлі нових санкцій суттєво не змінилися.

На додачу, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства (IEA), доходи Москви від експорту нафтопродуктів у грудні перевищили втрати від зменшення продажів нафти, зокрема завдяки високим цінам на газойль.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.