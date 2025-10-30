На Вінничині місто Ладижин залишилось без світла, тепла та води після атаки РФ

У Вінницькій області місто Ладижин залишилось без світла, тепла та води внаслідок російської масованої атаки.

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

"Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання", – поінфрмував він.

Крім того, за його словами, електропостачання мало поновитись після відбою повітряної тривоги.

Разом з тим формуються групи для оцінки руйнувань, мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені, зазначив Коломієць.

Нагадаємо:

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.