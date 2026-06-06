Закритий Ормуз озолотив танкери. Його відкриття може обвалити ринок
Найбільші власники нафтових танкерів готуються до різкого падіння ставок фрахту, якщо США та Іран домовляться про відкриття Ормузької протоки, яка фактично заблокована від початку війни в Ірані.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Закриття протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти, принесло галузі рекордні прибутки. За даними Clarksons, у першому кварталі вони зросли до $36 млрд проти попереднього квартального рекорду у $26 млрд у 2022 році.
Фактичне закриття Ормузу залишило понад 160 нафтових танкерів заблокованими в Перській затоці, обмежило пропозицію суден і підняло ставки перевезень у всьому світі. У перші тижні конфлікту середня добова вартість найму танкера сягала $162 992, а для найбільших суден, здатних перевозити близько 2 млн барелів нафти, ставка злітала до $386 685.
Останніми тижнями ставки для великих танкерів знизилися до $55-95 тис. на добу на очікуваннях відкриття протоки, але все ще перевищують середній рівень останніх років у $30-40 тис. Водночас власники вже спрямували частину надприбутків на замовлення нових суден, що посилило ризик нового циклу буму і падіння на ринку.
Нагадаємо:
Комерційний рух через Ормузьку протоку за останню добу майже зник, поки США та Іран не можуть домовитися про проміжну угоду для відкриття маршруту.