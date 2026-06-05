Трафік через Ормуз майже зупинився на тлі провалу переговорів США та Ірану
Комерційний рух через Ормузьку протоку за останню добу майже зник, поки США та Іран не можуть домовитися про проміжну угоду для відкриття маршруту.
Про це пише агентство Bloomberg.
У п'ятницю вранці комерційних проходів через протоку не зафіксували. У четвер судна проходили лише шість разів: три — на вихід із Перської затоки і три — на вхід, свідчать дані відстеження суден.
Переговори США та Ірану цього тижня майже не просунулися. Тегеран вимагає припинення вогню в Лівані перед угодою зі США, яка має відкрити Ормузьку протоку і продовжити перемир'я на два місяці.
CENTCOM заперечило заяви Ірану про обстріл американських військових кораблів в Оманській затоці.
Водночас командування повідомило, що ВМС США вже перенаправили 129 комерційних суден і знерухомили ще шість для дотримання блокади іранських портів.
Нагадаємо:
Сили США провели операцію з перехоплення підсанкційного нафтового танкера Davina в Індійському океані, яке пов'язано з Іраном.