У Кувейті оцінили, як швидко можуть відновити видобуток нафти після Ормузу

Кувейт може відновити майже 70% видобутку нафти протягом шести-восьми тижнів після відкриття Ормузької протоки.

Про це заявив директор Kuwait Petroleum Corporation Халед Ахмад Аль-Сабах, пише Reuters.

За його словами, на відновлення решти 30% знадобиться ще близько місяця.

У вівторок виконавчий віцепрезидент ADNOC з продажів і трейдингу Філіп Хурі заявив, що повне відновлення транзиту через протоку до довоєнного рівня може тривати до середини 2027 року.

Керівниця нафтового напряму International Energy Agency Торіл Босоні сказала, що в найкращому сценарії відновлення може зайняти шість-вісім місяців відтепер, якщо буде досягнуто угоди.

Окремо Аль-Сабах заявив, що KPC може відновити випуск нафтопродуктів на НПЗ до нормального рівня приблизно за два-три тижні. За його словами, переробні потужності KPC становлять близько 1,4 млн барелів на добу.

Керівник досліджень Vitol Bahrain Бадер Нурурддін у середу спрогнозував, що НПЗ у Перській затоці можуть наростити завантаження приблизно до 90–95% потужності протягом 40–60 днів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після іранських ударів по Кувейту та нових ударів США поблизу Ормузької протоки, яка залишається одним із ключових ризиків для світових енергоринків.