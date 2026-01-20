Шмигаль повідомив, коли тепло почне повертатись в оселі киян

В Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після ворожої атаки вночі проти 20 січня.

Про це поінформував міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян", – повідомив він.

Щодо енергетики, то за словами Шмигаля, ситуація залишається складною. Утім ліквідація наслідків атаки триває. Ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно.

"Паралельно буде переглянута робота об'єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам", – зазначив він.

Міністр доручив провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей.

Він поінформував, що Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Решта має надійти в найкоротші терміни.

Нагадаємо:

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також був без води.

Згодом в понад 1 600 житлових будинків Києва, в яких не було теплопостачання після атаки ворога минулої ночі, комунальники подали теплоносій.

Водопостачання в Києві відновлено повністю після ворожої атаки вночі проти 20 січня.