В Києві повністю відновили водопостачання після ворожої атаки
Водопостачання в Києві відновлено повністю після ворожої атаки вночі проти 20 січня.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби", – зазначив він.
Міністр додав, що без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків столиці. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.
Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:
43 від "Укрзалізниці"
25 з інших регіонів України
"Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні", – поінформував Кулеба.
Також він повідомив, що у Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.
Нагадаємо:
Зранку 20 січня віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що на лівому березі Києва без води залишилося близько 3500 житлових будинків, правобережжя працювало на зниженому тиску, але протягом дня очікується відновлення подачі води.