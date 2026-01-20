Українська правда
В Києві повністю відновили водопостачання після ворожої атаки

Альона Кириченко — 20 січня, 21:35
Водопостачання в Києві відновлено повністю після ворожої атаки вночі проти 20 січня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби", – зазначив він.

Міністр додав, що без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків столиці. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.

Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:

43 від "Укрзалізниці"

25 з інших регіонів України

"Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні", – поінформував Кулеба.

Також він повідомив, що у Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.

Нагадаємо:

Зранку 20 січня віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що на лівому березі Києва без води залишилося близько 3500 житлових будинків, правобережжя працювало на зниженому тиску, але протягом дня очікується відновлення подачі води.

