На Київщині стартує опалювальний сезон для населення

З 28 жовтня у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Він зазначив, що підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

"Навчальні заклади, лікарні, дитячі садочки та інші об'єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення, підключалися до тепла протягом жовтня. Ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз", – поінформував Калашник.

За його словами, підготовка до зими розпочалася відразу після завершення попереднього опалювального сезону. У громадах системно проводили ремонт і оновлення мереж, котелень, монтаж і запуск нових когенераційних установок.

Попри відносно теплу погоду, голова ОВА закликав мешканців області раціонально використовувати енергоресурси.

"Ворог і далі щоденно атакує критичну інфраструктуру — енергетичні об'єкти та газорозподільчу систему. Ощадливе ставлення до ресурсів — це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості", – наголосив Калашник.

Нагадаємо:

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

В Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.