Новий склад наглядової ради "Енергоатома" представлять протягом тижня – Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться, що розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

"Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, Міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період — зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу Ради", – наголошується в повідомленні.

Міністерство відзначає, що перша Наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

"Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії", – підкреслили у відомстві.

Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів, інформує Мінекономіки.

Нагадаємо:

11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Президент Київської школи економіки, колишній позаштатний радник Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), член наглядової ради "Укроборонпрому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.

Він додав, що пропонує тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, щоб гарантувати об'єктивність процесу.