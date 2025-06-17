В "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами днем

В Украине есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневные часы - период эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - призвали в компании.

Кроме этого, в "Укрэнерго" отметили, что 17 июня по состоянию на 9:30 энергопотребление было на 5,1% выше, чем в предыдущий день - в понедельник.

"Причина - облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обусловливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях. Соответственно - возросло энергопотребление из общей сети", - пояснили в компании.

Вместе с тем 16 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 13 июня. Причина таких изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале недели.

Напомним:

В.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, чтоэнергосистема Украины остается стабильной, и в случае отсутствия обстрелов веерных отключений летом не ожидается.