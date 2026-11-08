У поліції показали схему обʼїзду Північного мосту

У департаменті патрульної поліції Києва показали схему руху автотранспорту у напрямку Північного мосту після його обстрілу.

Про це повідомляє керівник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевич в напрямку Північного мосту, мають повернути праворуч та здійснити обʼїзд поблизу торгового центру у зворотному напрямку й надалі, можуть виїхати на Подільський мостовий перехід;

Для вантажних транспортних засобів, які рухаються в напрямку Північного мосту, організований тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича, поблизу мосту через річку Десенка. Надалі, водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

На місці патрульні забезпечують безпеку руху, а про зміни напрямків інформують відповідні тимчасові дорожні знаки.

Нагадаємо:

7 листопада в Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.