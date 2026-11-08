Рух Північним мостом частково відновлять – Кличко
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8 листопада у Києві частково відновлять рух Північним мостом.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями.
Організація руху відбуватиметься наступним чином:
- З лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.
- З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.
Також Північним мостом відновлюється рух автобусів.
Фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона — для збільшення його пропускної здатності.
Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади.
Нагадаємо:
7 листопада в Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.
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