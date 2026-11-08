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Рух Північним мостом частково відновлять – Кличко

Володимир Тунік-Фриз — 8 листопада, 16:27
Рух Північним мостом частково відновлять – Кличко
З соцмереж

8 листопада у Києві частково відновлять рух Північним мостом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями.

Організація руху відбуватиметься наступним чином:

  • З лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.
  • З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Також Північним мостом відновлюється рух автобусів.

Фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона — для збільшення його пропускної здатності.

Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади.

Нагадаємо:

7 листопада в Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.

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Рух Північним мостом частково відновлять – Кличко
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