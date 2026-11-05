У Києві до опалення під’єднали вже 45% будинків

У Києві опалення дали вже у 45% домівок

До опалення вже під'єднані майже 45% житлових будинків Києва, до 12 листопада місто має під'єднати решту мешканців.

Про відсоток під'єднаних будинків повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, а про кінцеву дату підключення – в.о. його заступника Петро Пантелеєв на брифінгу КМДА.

Подачу тепла в столиці почали з понеділка, 2 листопада. Пантелеєв на брифінгу зазначив, що через протяжність мереж цей процес може зайняти до 10 днів.

Влада очікує, що 12 листопада всі споживачі в Києві будуть підключені до тепла, за винятком аварійних ситуацій.

Нагадаємо:

У Києві опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Перші два тижні тепло давали закладам соціальної сфери (лікарням, школам, садочкам тощо).