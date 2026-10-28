Полтава починає опалювальний сезон з другого листопада

Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада.

Про це повідомляє секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Опалювальний сезон у всій Полтавській громаді розпочнеться 2 листопада.

"Роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду велися системно — відразу після закінчення попереднього сезону. На цей час проведено необхідні технічні перевірки, підготовлено котельні, тепломережі та об'єкти соціальної сфери", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначили, що підключення житлового фонду відбуватиметься поступово, щоб забезпечити стабільну подачу тепла у всіх мікрорайонах громади.

Нагадаємо:

16 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.