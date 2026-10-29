У Львові стартує опалювальний сезон
30 жовтня у Львові розпочинається опалювальний сезон, але запуск системи може тривати кілька днів.
Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.
"Від завтра, 30 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у Львові. Підписав відповідне розпорядження".
За його словами, запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з'являтиметься в будинках поступово.
"Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло.
Зима скоро. Львів готується", – написав він у Телеграм.
Зазначимо, що 19 жовтня Львівська міська рада повідомила, що у місті вже подають опалення до бюджетних установ, які надіслали відповідні листи-звернення.
Тоді тепло почали отримувати вісім медичних закладів так три заклади освіти (два дитячі садочки та ліцей).
Повідомлялося, що у місті готують резервні джерела електроенергії та модернізують тепломережі
Нагадаємо:
Раніше 16 жовтня повідомлялося, що у Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.
Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада.