У Львові стартує опалювальний сезон

30 жовтня у Львові розпочинається опалювальний сезон, але запуск системи може тривати кілька днів.

Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

"Від завтра, 30 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у Львові. Підписав відповідне розпорядження".

За його словами, запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з'являтиметься в будинках поступово.

"Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло.

Зима скоро. Львів готується", – написав він у Телеграм.

Зазначимо, що 19 жовтня Львівська міська рада повідомила, що у місті вже подають опалення до бюджетних установ, які надіслали відповідні листи-звернення.

Тоді тепло почали отримувати вісім медичних закладів так три заклади освіти (два дитячі садочки та ліцей).

Повідомлялося, що у місті готують резервні джерела електроенергії та модернізують тепломережі

Нагадаємо:

Раніше 16 жовтня повідомлялося, що у Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада.