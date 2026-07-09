Бізнес зможе купувати електроенергію на рік вперед: Герус розповів деталі

13 липня відбудеться перший аукціон з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми контрактами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає ExPro.

За словами Геруса, проведення довгострокових аукціонів стало можливим після внесення Кабінетом міністрів фінальних змін до постанови №499, яка запроваджує продаж електроенергії за контрактами строком на квартал, пів року та рік.

Перший аукціон, запланований на 13 липня, стосуватиметься постачання електроенергії у серпні-вересні 2026 року.

Другий аукціон відбудеться 20 липня – для контрактів на період серпень-грудень 2026 року. Третій – 27 липня – для річних контрактів із постачанням у період з серпня 2026 року по червень 2027 року.

На перших довгострокових аукціонах продавцями електроенергії виступатимуть "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Електроенергія продаватиметься лотами по 5 МВт. Герус зазначає, що такий формат сприятиме більшій конкуренції, адже великі лоти можуть обмежувати коло учасників та негативно впливати на рівень цін.

Для гарантування виконання договорів передбачено використання гарантійних депозитів та банківських гарантій.

Кожен аукціон триватиме три дні. У перший день може бути реалізовано не більше половини запропонованого обсягу, а протягом трьох днів має бути проданий увесь виставлений ресурс.

Надалі цю систему планують розвивати до контрактів строком 5-7 років, щоб спростити залучення банківського фінансування та стимулювати інвестиції у будівництво нових генеруючих потужностей.

Нагадаємо:

17 червня уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії: бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку.