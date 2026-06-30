Регулятор підняв тарифи "Укренерго" на диспетчеризацію: що буде з цінами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із оперативно-диспетчерського управління.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 червня.

Зміни вступають у силу з 1 липня. Тарифи піднімуть на 7,8% – до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

НКРЕКП також планувала підвищити тариф на передачу електроенергії на 21,8% – до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ).

Це питання зняли з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії. Регулятор планує повернутися до розгляду зміни тарифу на передачу пізніше.

Раніше у компанії заявляли, що підняття цих тарифів вплине на ціну електроенергії для бізнесу, а для населення ціна на послуги "Укренерго" залишиться стало.

Нагадаємо:

У травні "Укренерго" звернулося до НКРЕКП з пропозицією про підвищення тарифів компанії на передачу електроенергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою на 2026 рік.

Причинами для перегляду тарифів у компанії назвали зростання курсів валют, лібералізацію прайс-кепів (граничних цін на електроенергію для бізнесу) та перегляд прогнозного балансу об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.