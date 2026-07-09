Нафта торгується на рівні 77 доларів після загострення в Ірані

У четвер, 9 липня, ціна нафти трималась на рівні 77,5 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у четвер 9 липня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 77,5 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціни знизилась на 0,5 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Водночас 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.

Нагадаємо:

У середу 8 липня США завдали ударів по понад 90 військових цілях в Ірані після серії іранських атак на судна в Ормузькій протоці; у відповідь Тегеран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні.