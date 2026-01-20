"Київводоканал" замовив генератори за 250 мільйонів: привезуть не раніше весни

ПрАТ "АК "Київводоканал" у грудні замовило ТОВ "Далгакиран компресор Україна" дизельних генераторів на 243,41 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші"з посиланням на "Прозорро".

Загалом водоканал замовив для об'єктів у Києві та Київській області дев'ять українських дизель-генераторних установок в контейнерному або капотному виконанні із системою управління, системою охолодження двигуна та комплектом фільтрів.

Їх мають поставити партіями протягом 55-70 днів після авансу. Аванс становить 224,14 млн грн, тобто 92%.

Шість установок Cummins C2250D5E-UA номінальною потужністю 1,6 МВт коштують по 27,91 млн грн, або $659 тис, а три установки Cummins C2000DSEB-UA номінальною потужністю 1,5 МВт – по 25,31 млн грн, або $598 тис за курсом НБУ на дату договору.

Отже, їхня питома вартість становить 16,87-17,45 млн грн, або $399-412 тис за 1 МВт.

Як пише видання, закупівлі таких потужних дизель-генераторів нечасті. Наприклад, у вересні 2024 року КП "Водоканал" із Запоріжжя замовляло іншій фірмі дизель-генератори подібної потужності у контейнерах. Тоді модель Darex Energy DE-2250MS номінальною потужністю 1,8 МВт коштувала 31,40 млн грн, або $762 тис, а модель Darex Energy DE-1875MS номінальною потужністю 1,5 МВт – 27,81 млн грн, або $675 тис за курсом НБУ на дату договору. Таким чином, їхня питома вартість становила 17,44-18,54 млн грн, або $423-450 тис за 1 МВт.

А в листопаді-грудні 2022 року рятувальники Києва і чотирьох областей замовляли фірмі "Далгакиран компресор Україна" мобільні енергетичні установки Dalgakiran DJ1700CU номінальною потужністю 1,2 МВт у контейнері на напівпричепі по 25 млн грн, тобто $684 тис без ПДВ. Питома вартість становила 20,83 млн грн, або $570 тис без ПДВ за 1 МВт.

Закупівлю провели без торгів через нагальну потребу, яка була підтверджена протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

В обґрунтуванні закупівлі сказано, що внаслідок масованої атаки РФ 9-10 жовтня 2025 року по енергетичній інфраструктурі України, у тому числі Києва, було пошкоджено електричні мережі ДТЕК "Київські електромережі", що привело до масштабних знеструмлень та зупинки насосного обладнання на 28 об'єктах "Київводоканалу".

Через це без належного водопостачання та водовідведення залишилась значна кількість мешканців Києва.

У жовтні-листопаді 2025 року тривали виділення і перерозподіл коштів на рівні Київради. Зрештою в листопаді 2025 року робоча група "Київводоканалу" з питань забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства під час відключень електроенергії надала технічне завдання на закупівлю дизель-генераторних установок. Їх вирішили закупити без торгів, оскільки на відкриті торги із підготовчим періодом знадобилось би близько 30 днів.

Київською фірмою "Далгакиран Компресор Україна" володіють директор В'ячеслав Дінков і ТОВ "Далгакиран Макіна" громадянина Туреччини на ім'я Айхан Далгакиран.

Нагадаємо:

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ. 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання. Лівий берег міста також без води.

На лівому березі Києва без води залишилося близько 3500 житлових будинків, правобережжя працює на зниженому тиску, але протягом дня очікується відновлення подачі води.

9 січня через ворожі обстріли були знеструмлені об'єкти водопровідної інфраструктури Києва. Водопостачання було відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста.