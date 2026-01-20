Кривий Ріг, Херсон та Запоріжжя передадуть Києву когенераційне обладнання

Кривий Ріг, Херсон та Запоріжжя нададуть Києву додаткові джерела розподіленої генерації.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, як він зазначив:

Кривий Ріг передає дві когенераційні установки загальною потужністю 2 МВт,

Херсон – три блочно-модульні котельні, що додають понад 2 МВт,

Запоріжжя – дві когенераційні установки по 2.5 МВт кожна.

Крім цього, цього тижня від постійного партнера GIZ до Києва надійдуть дві когенераційні установки потужністю 1.5 МВт та 2.3 МВт.

"Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки", – поінформував міністр.

Нагадаємо:

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.