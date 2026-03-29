У Запоріжжі суд виселив Національну спілку художників з горища комунальної будівлі

Господарський суд Запорізької області зобов'язав Запорізьку організацію національної спілки художників України звільнити частину орендованого горища у будівлі запорізького комунального підприємства "Градпроект".

Про це свідчить рішення суду від 11 березня.

Йдеться про звільнення частини горища площею 48 кв. м будівлі по пр. Соборний/вул. Сталеварів, 151/11.

Запорізька організація Національної спілки художників України орендує його з 2004 року, коли було укладено відповідну угоду між управлінням житлового господарства Запорізької міськради (орендодавець), комунальним підприємством "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об`єднання №13" ("ВРЕЖО №13", балансоутримувач) та спілкою художників.

Надалі запорізька організація подовжувала договір оренди з низкою комунальних підприємств, які були правонаступниками "ВРЕЖО №13".

У 2024 році будинок по пр. Соборний/вул. Сталеварів, 151/11 перейшов у господарське відання КП "Градпроект". Комунальне підприємство з'ясувало, що термін дії договору оренди від 2004 року закінчився ще у липні 2020 року, водночас спілка художників продовжувала користуватися горищем.

"Градпроект" у 2025 році попросив спілку повернути нежитлове приміщення або повідомити про підстави неможливості його повернення з орендного користування.

Оскільки запорізька організація не відреагувала на прохання, то комунальники пішли до суду, аби висилити її.

У суді представники Запорізька організація Національної спілки художників заперечили проти позову, попросивши застосувати строки позовної давності, які, на їх думку, "Градпроект" пропустив без поважних причин.

Суддя Віталій Корсун відхилив це клопотання, врахувавши, що "до позовів про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном позовна давність не застосовується, такий позов є негаторним і може бути пред`явлений позивачем доти, поки існує відповідне правопорушення". Тому зобов'язав звільнити частину горища площею 48 кв. м по пр. Соборний/вул. Сталеварів, буд. 151/11 шляхом виселення Запорізької організації національної спілки художників України.

Запорізьку організацію національної спілки художників України очолює Олександр Шкаліков, керівником КП "Градпроект" є Василь Полюсов.

Нагадаємо:

Івано-Франківська міська рада уклала мирову угоду із заснованим депутатом міськради ТОВ "Торговий сервіс": орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку.