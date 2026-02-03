Українська правда
Варшава передала Києву ще партію генераторів

Альона Кириченко — 3 лютого, 17:00
ТГ Віталія Кличка

Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він додав, що перша партія з 59 джерел живлення надійшла до української столиці минулої п'ятниці.

Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Більшість із них — дизельні, різної потужності — від 10 до 64 кВТ, зазначив Кличко.

За його словами, першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва — для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання.

"Нагадаю, напередодні я звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації. І мер міста-побратима Києва — Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання", – нагадав міський голова.

Він повідомив, що найближчим часом очікується наступна партію генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків.

Кличко поінформував, що минулого тижня Київ отримав від Польщі першу партію — 130 генераторів різної потужності, кошти на які збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків пожертвували майже 2 млн євро.

Наприкінці січня Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.

