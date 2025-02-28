У Харківській області зупинилося газовидобувне підприємство

Державна служба геології та надр домоглася в апеляційному суді призупинення дії спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів на Васищівському родовищі (Харківська область) ТОВ "Пром-Енерго Продукт". Таким чином, підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пром-Енерго Продукт" належить британській компанії Enwell Energy із групи Smart Energy, засновником якої є Вадим Новинський.

Держгеонадра наказом № 535 від 15 листопада 2024 року, окрім дозволу на Васищівському родовищі, зупинили дію ще двох дозволів на Свиридівському (SV) й Мехедівсько-Голотвищенському (MEX-GOL) родовищах "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", що призвело до зупинки роботи, повідомила Enwell Energy.

Наприкінці листопада компанії вдалося через Полтавський окружний адміністративний суд отримати проміжні ухвали про скасування наказів про призупинення дії дозволів, але 22 січня Другий апеляційний адміністративний суд України задовольнив скаргу Держгеонадр, що знову заблокувало видобуток на двох родовищах: SV й MEX-GOL.

До зупинки свердловин компанії на цих родовищах вони сумарно середньодобово давали 210 тис. куб. м природного газу, 35 тонн конденсату, 25 тонн нафти й 19 тонн скрапленого газу.

Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Велика інвестиційно-промислова група Smart Holding оголосила про зміну власника, яким донедавна був екснардеп Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.