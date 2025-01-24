Компанія Smart Energy знову зупинила видобуток газу на Полтавщині

Regal Petroleum, що належить Enwell Energy та входить до Групи Smart Energy розпочала роботи з припинення видобутку вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на пресслужбу компанії.

Видання пише, що зупинка видобутку пов’язана з рішенням Другого апеляційного адміністративного суду України, яким було скасовано попереднє рішення Полтавського окружного адміністративного суду, що скасував зупинку видобутку на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області.

ExPro нагадує, що 15 листопада 2024 року Держгеонадра зупинила дію ліцензій на видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському, Свиридівському та Васищівському родовищах у зв’язку з санкціями РНБО щодо власників компанії.

Enwell Energy ініціювала судові позови у Полтавському окружному адміністративному суді, оскаржуючи рішення щодо зупинки дії ліцензій. 25 листопада 2024 р. компанія отримала позитивне рішення Полтавського суду, скасувавши накази Держгеонадр. Компанія змогла відновити видобуток природного газу.

Водночас Держгеонадра подала апеляційну скаргу на рішення Полтавського суду, яку суд апеляційної інстанції задовольнив 22 січня.

За інформацією компанії, до зупинки свердловини сумарно середньодобово давали 210 тисяч кубометрів природного газу. Внаслідок зупинення діяльності газовидобувного підприємства до кінця 2025 року очікуються втрати у розмірі 78 млн кубометрів природного газу, 13 тисяч тонн конденсату, 9,3 тисячі тонн нафти та 7,1 тисячі тонн скрапленого газу.

У Smart Energy зазначають, що державний та місцевий бюджети не отримають понад 1 млрд грн податків, з них 295 млн грн ренти за видобуток вуглеводнів.

Нагадуємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Введені РНБО та затверджені президентом санкції щодо колишнього народного депутата та акціонера гірничо-металургійної групи "Метінвест" Вадима Новинського не вплинуть на роботу компанії.

Велика інвестиційно-промислова група Smart Holding оголосила про зміну власника, яким донедавна був екснардеп Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.