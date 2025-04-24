СЕО "Смарт Холдингу": Якщо є питання до Новинського – наздоганяйте його

Голова Smart Holding Іван Герасимович каже, що неодноразово намагався достукатися до представників влади щодо проблем із блокуванням бізнесу, однак усі спроби виявилися марними.

Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.

"Я виходив на пресконференцію. Це було публічне звернення до влади: поговорімо, не знищуймо український бізнес. Якщо у вас є питання до Новинського – будь ласка, наздоганяйте його, ставте питання, ухвалюйте рішення", - сказав Герасимович.

За його словами, за 2,5 року можна було направити справу до суду та отримати вирок, але замість розслідування відбуваються постійні проблеми з бізнесом.

"У мене абсолютно відкрита позиція: якщо є припущення чи в когось народилося в голові, що ми фінансуємо якісь неправильні речі, – приходьте сюди, я відкрию всі рахунки, будь ласка, контролюйте нас. Є фінмоніторинг, є всі засоби, є агентура", - запропонував гендиректор компанії.

В інтерв’ю СЕО "Смарт Холдингу" також публічно звернувся із закликом до голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Коли ви дивитеся на нас, на Smart, будь ласка, щоб у вашій уяві були ми, а не Новинський, інакше в нас буде погана ситуація. Ухваліть рішення, дайте відповідні поради чи вказівки, як воно у вас працює, щоб ми просто могли працювати.

З Новинським розберетеся, я в це вірю, є професійні люди, будь ласка. Але зробіть різницю між нами і ним, і дайте нам, нашим людям, просто працювати і вижити в цій історії. Якщо ви це зробите, точно, я думаю, що все буде гаразд. Якщо ні – буде набагато важче", - звернувся він до Єрмака.

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Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Останнім часом компанії з Групи Smart Energy неодноразов зупиняли видобуток газу на Полтавщині та Харківщині після рішення судів.

Гендиректор Smart Holding Іван Герасимович заявив, що газовий бізнес групи сьогодні не коштує нічого, але за певних умов може оцінюватись у 300 млн доларів.

За найгіршого сценарію зупинка компаній групи Smart Holding і вимушене звільнення людей може відбутись вже у травні.