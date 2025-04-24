Руководитель группы Новинского: газовый бизнес теоретически продается, но сегодня он стоит ноль

Гендиректор Smart Holding Иван Герасимович заявил, что газовый бизнес группы сегодня не стоит ничего, но при определенных условиях может оцениваться в 300 млн долларов.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос о стоимости газового подразделения он ответил: "Ноль. Если нет лицензии, то какой это бизнес? У тебя нет разрешения на работу. Что такое лицензия? Это разрешение на добычу из недр. Нет разрешения - нет недр", - говорит Герасимович.

При этом он подчеркнул, что ранее менеджмент делал стратегическую сессию, на которой определял программу до 2030 года.

"Мы имели программу бурения, программу ремонта скважин. С учетом той ситуации мы оценивали стоимость бизнеса около 300 млн долларов", - добавляет СЕО Smart Holding.

На уточняющий вопрос о том, продается ли газовый бизнес Группы, он сказал: "Теоретически - да, а практически мы в какой ситуации? Мы - инвестиционная компания Smart Holding Cyprus. У нас в портфеле есть компании, бизнесы. Мы их развиваем и мы, соответственно, покупаем и продаем. В этом суть инвестиционной деятельности", - заявил Герасимович.

"Если за газовый бизнес предложат хорошую цену, то я, конечно, его продам. Что сегодня? К нам приходят, а я не могу ничего продать. Мы упираемся в арест корпоративных прав. Как я могу продать? Никак", - подытожил он.

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Напомним:

СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского.

В 2023 году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

В последнее время компании из Группы Smart Energy неоднократно останавливали добычу газа на Полтавщине и Харьковщине после решения судов.