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Руководитель группы Новинского: газовый бизнес теоретически продается, но сегодня он стоит ноль

Николай Топалов , Виктор Волокита — 24 апреля, 12:47
Руководитель группы Новинского: газовый бизнес теоретически продается, но сегодня он стоит ноль
Іван Герасимович

Гендиректор Smart Holding Иван Герасимович заявил, что газовый бизнес группы сегодня не стоит ничего, но при определенных условиях может оцениваться в 300 млн долларов.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос о стоимости газового подразделения он ответил: "Ноль. Если нет лицензии, то какой это бизнес? У тебя нет разрешения на работу. Что такое лицензия? Это разрешение на добычу из недр. Нет разрешения - нет недр", - говорит Герасимович.

При этом он подчеркнул, что ранее менеджмент делал стратегическую сессию, на которой определял программу до 2030 года.

"Мы имели программу бурения, программу ремонта скважин. С учетом той ситуации мы оценивали стоимость бизнеса около 300 млн долларов", - добавляет СЕО Smart Holding.

На уточняющий вопрос о том, продается ли газовый бизнес Группы, он сказал: "Теоретически - да, а практически мы в какой ситуации? Мы - инвестиционная компания Smart Holding Cyprus. У нас в портфеле есть компании, бизнесы. Мы их развиваем и мы, соответственно, покупаем и продаем. В этом суть инвестиционной деятельности", - заявил Герасимович.

"Если за газовый бизнес предложат хорошую цену, то я, конечно, его продам. Что сегодня? К нам приходят, а я не могу ничего продать. Мы упираемся в арест корпоративных прав. Как я могу продать? Никак", - подытожил он.

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Напомним:

СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского.

В 2023 году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

В последнее время компании из Группы Smart Energy неоднократно останавливали добычу газа на Полтавщине и Харьковщине после решения судов.

Новинский Смарт-холдинг

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