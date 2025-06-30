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Казахстан вперше експортував нафту до Німеччини нафтопроводом "Дружба"

Віктор Волокіта — 30 червня, 11:06
Казахстан вперше експортував нафту до Німеччини нафтопроводом Дружба

Казахстанський "Тенгізшевройл" (ТШО) у травні 2025 року вперше експортував нафту до Німеччини нафтопроводом "Дружба", який транспортує нафту з Росії у країни Центральної та Західної Європи.

Про це пише enkorr.ua з посиланням на Reuters.

Обсяг становив близько 100 тис. тонн.

Основним маршрутом для експорту казахстанської нафти є Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), проте відвантаження сировини за іншими напрямками зростає, зокрема через зростання виробництва на гігантському родовищі Тенгіз.

Казахстан планує збільшити експорт нафти до Німеччини цього року до 2 млн тонн з 1,5 млн 2024-го. До травня нафтопроводом "Дружба" постачалася сировина з родовищ Карачаганак і Кашаган.

За даними "Казмунайгазу", сумарні постачання казахстанської сировини по "Дружбі" у травні становили 230 тис. тонн, а в червні очікуються обсягом 160 тис. тонн. З січня до травня на НПЗ у місті Шведті у Німеччині надійшло 767 тис. тонн казахстанської нафти проти 520 тис. тонн за аналогічний період 2024-го.

Усього за п'ять місяців 2025 року Казахстан експортував 32,602 млн тонн нафти, що на 10% більше за аналогічний період минулого року.

Основним акціонером ТШО є американський Chevron (50%), також частки у проєкті є в Exxon Mobil (25%), "Казмунайгазі" (20%) і російському "Лукойлі" (5%).

Нагадаємо:

Казахстан збільшив видобуток сирої нафти і газового конденсату в лютому на 13% в порівнянні з січнем до рекордних 2,12 млн барелів на добу.

Міненерго Казахстану і держхолдинг Казмунайгаз підписали контракт із китайською CNOOC Hong Kong Holding Ltd на розвідку і видобуток вуглеводнів у межах шельфового проєкту "Жилиой", розташованого в північно-східній частині Каспійського моря.

Казахстан Німеччина нафта

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