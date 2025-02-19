Нафтогазова компанія JKX заявляє про рейдерську атаку

Британська нафтогазова група JKX Oil & Gas заявила про рейдерську атаку з метою захоплення газовидобувного бізнесу групи на території України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В заяві компанії зазначається, що рейдерська атака здійснюється шляхом розміщення недостовірної компрометуючої інформації про діяльність групи задля реєстрації кримінальних проваджень.

Як йдеться в повідомленні компанії, Служба безпеки України 19.02.2025 здійснила ряд обшуків в офісах компанії та домоволодіннях членів виконавчого органу Полтавської газонафтової компанії.

В JKX повідомили, що всі слідчі дії провадились без передбачених в такому випадку законом судових рішень із посиланням на нібито невідкладність таких дій.

"Звертаємо в черговий раз увагу, що компанія JKX не є українською, а є британською і діє виключно в межах чинного британського законодавства і з моменту введення міжнародних санкцій стосовно країни-агресора, негайно приєдналася до всіх санкцій і повністю втратила будь-який контроль над діяльністю належних їй активів на території РФ і відповідно, не несе жодної юридичної відповідальності за діяльність непідконтрольних підприємств на території РФ та сплату ними податків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Британська нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Group (JKX) повідомила, що направила претензії до Російської Федерації стосовно ініціації судової суперечки через втрату активів та інвестицій.

У 2023 році британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas офіційно підтвердила, що компанію Eclairs Group Limited буде виключено з реєстру акціонерів, а Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в JKX.