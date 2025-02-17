Нафтогазова компанія JKX судиться з Росією через втрату активів та інвестицій

Британська нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Group (JKX) повідомила, що направила претензії до Російської Федерації стосовно ініціації судової суперечки через втрату активів та інвестицій.

Про це компанія заявила 17 лютого.

Йдеться про конфіскацію РФ інвестицій JKX у ТОВ "Южгазэнерджи" (YGE), компанії з розвідки та розробки нафти і газу, яка експлуатує Кошехабльське газове родовище в республіці Адигея, і ТОВ "Кейтерінг Юг" (Кейтеринг Юг), сервісна компанія, що надає послуги YGE.

В повідомленні зазначається, що Росія почала незаконно діяти щодо інвестицій JKX у 2022 році, коли вона ввела санкції та розпочала переслідування іноземних осіб і компаній з "недружніх країн", включаючи Сполучене Королівство.

У 2023 і 2024 роках російські суди винесли низку рішень про призупинення і націоналізацію інвестицій JKX, а саму JKX визнано екстремістською організацією, що шкодить інтересам РФ.

В компанії нагадали, що до конфіскації інвестицій JKX у Росії, керівництво компанії у 2021 році вирішило вийти з російського ринку та продати всі існуючі активи. Однак на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, угоду не було завершено через односторонню відмову покупця.

"Після введення Україною, ЄС, Великою Британією та США санкцій проти Росії (і контрсанкцій, введених Росією щодо іноземних інвесторів), JKX Oil & Gas Group повністю втратила контроль над своїм російським бізнесом", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у річному фінансовому звіті JKX за 2022 рік, поданому до Палати компаній Великобританії, дані про активи в Росії не було включено.

JKX стверджує, що з 2022 року жодна з її компаній не отримувала виплат чи дивідендів від російських компаній і не здійснювала їм виплат.

Нагадаємо:

У 2023 році британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas офіційно підтвердила, що компанію Eclairs Group Limited буде виключено з реєстру акціонерів, а Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в JKX.