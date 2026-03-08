Ізраїль ударив по паливних сховищах Ірану, вибухи сколихнули Тегеран

Ізраїльські військові завдали ударів по кількох іранських об'єктах, пов'язаних із паливом, через що в небо здійнялися великі вогняні кулі й дим, а Тегеран і сусідній Карадж сколихнули вибухи.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Ці атаки, ймовірно, стали першими ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану відтоді, як США та Ізраїль розпочали удари минулими вихідними.

До цього часу спільна кампанія США та Ізраїлю була здебільшого зосереджена на ударах по керівництву та силових структурах Ірану, а також по поліцейських дільницях, водночас намагаючись знищити спроможності країни виробляти й запускати ракети та не допустити здатності Тегерана створювати ядерну зброю.

Однак Тегеран — це розлогий мегаполіс із населенням 10 мільйонів людей і щільною забудовою, де, як і в багатьох містах, житлові, комерційні та військові об'єкти розташовані близько один до одного.

Іранські медіа та жителі повідомляли про значні руйнування житлових будинків, магазинів, доріг, водопровідних труб, а також кількох лікарень і шкіл, які розташовані поблизу місць ураження.

Міністерство нафти Ірану заявило, що було атаковано кілька сховищ нафти в провінціях Тегеран і Альборз.

Ізраїльські військові у заяві підтвердили, що атакували в Тегерані кілька сховищ пального та енергетичних комплексів, зазначивши, що ці об'єкти використовувалися збройними силами Ірану.

В ізраїльській армії назвали удар "значним" і таким, що спрямований на демонтаж військової інфраструктури уряду.

За даними державних медіа, головний нафтопереробний завод Тегерана розташований поруч із одним зі сховищ у південному районі міста Шахр-Рей, яке зазнало удару.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.