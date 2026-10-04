Ірак зміг транспортувати 2 мільйони барелів нафти на супертанкері через Ормуз

Державна танкерна компанія Іраку організувала перевезення 2 мільйонів барелів нафти на надвеликому нафтовому танкері (VLCC) через Ормузьку протоку, що стало кроком у напрямку постачання нафти за межі Перської затоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія "Iraqi Oil Tankers Co." завантажила танкер класу VLCC і організувала його проходження через протоку "вперше за десятиліття", — заявив генеральний директор Алі Кайс Абдул Джаббар у відеокоментарі, опублікованому на сторінці Міністерства нафти у Facebook.

Раніше покупці домовлялися про те, щоб супертанкери забирали іракську нафту в Басрі, поблизу входу до Перської затоки.

Цей транзит знаменує зміну в підході Іраку до збуту нафти, оскільки державна танкерна компанія бере на себе відповідальність за транспортування вантажу за межі критично важливої протоки.

Поставки за межі Перської затоки можуть допомогти Іраку налагодити зв'язки з нафтопереробними заводами, які не бажають відправляти судна через Ормуз, та забезпечити кращі ціни, зменшивши знижки, необхідні для залучення покупців до південних терміналів країни.

Минулого місяця експорт іракської нафти становив у середньому близько 2,6 млн барелів на добу за період до 21 вересня, повідомило міністерство. Це більше, ніж близько 2 млн барелів на добу у серпні, але все ще нижче за щоденний експорт у 3,3–3,5 млн барелів, що відвантажувався до війни.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися приблизно на 2 долари після того, як європейські лідери погодилися вивільнити дизель із резервів на прохання президента США Дональда Трампа.