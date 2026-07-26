Ірак виведе нафту до моря новими трубопроводами через Сирію

Ірак планує побудувати через Сирію систему трубопроводів, яка з'єднає райони видобутку нафти зі світовими ринками через порти Середземного моря.

Про це йдеться в заяві уряду Іраку, пише Bloomberg.

Уряд уповноважив генерального директора Basra Oil Company підписати меморандум про взаєморозуміння з Міністерством нафти Сирії щодо будівництва трубопроводів.

Окремий меморандум Ірак планує укласти з консорціумом у складі американської ConocoPhillips, TI Capital і Novaterra. Сторони розпочнуть переговори щодо розвідки та розробки газового родовища Аккас і прилеглих територій.

Міністерство нафти Іраку також оголосить тендер на реалізацію інтегрованого проєкту Каяра. Він передбачає подальший розвиток нафтової інфраструктури та збільшення виробничих потужностей країни.

Крім того, уряд схвалив проведення тендера на буріння розвідувальної свердловини в Кара-Таппі.

Ірак також активує рамкову угоду з Туреччиною щодо водних ресурсів. Механізм фінансування передбачених нею проєктів має запрацювати 1 вересня.

Нагадаємо:

У липні Ірак оголосив про угоди із західними енергетичними компаніями на $60 млрд для нарощування видобутку та створення нового маршруту експорту нафти в обхід Ормузької протоки.

У квітні Ірак експортував через Ормузьку протоку лише 10 млн барелів нафти — майже у дев'ять разів менше, ніж близько 93 млн барелів на місяць до війни з Іраном.