ОАЕ будують новий порт в обхід Ормузької протоки

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі ОАЕ, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

DP World веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані емірату. Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до ОАЕ та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку, а далі доставляти вантажі суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки.

Розташування майбутнього порту в ОАЕ. Він оминає Ормузьку протоку Мапа: Financial Times

За словами джерел, компанія вже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структуру та фінансування ще не погодили. Високопоставлений представник DP World заявив, що новий порт можуть завершити вже за півтора року.

Плани компанії відповідають ширшій ініціативі ОАЕ зі зменшення залежності економіки від Ормузької протоки на тлі конфлікту з Іраном. Від початку війни наприкінці лютого Іран випустив по ОАЕ майже 3000 дронів і ракет - більше, ніж по будь-якій іншій країні.

На початку конфлікту в порту Jebel Ali виникла пожежа, яку влада пояснила падінням уламків після перехоплення ракети. Після закриття Іраном Ормузької протоки активність у порту скоротилася на 90–95%, що підштовхнуло DP World до пошуку альтернативних маршрутів.

У DP World відмовилися підтвердити деталі проєктів на східному узбережжі, але заявили, що компанія розробляє плани диверсифікації для подолання перебоїв у судноплавстві.

Нагадаємо:

У суботу Тегеран оголосив про закриття протоки через, як стверджує іранська влада, несанкціонований транзит.

У неділю Іран заявив, що прохід залишається призупиненим, а дозволи на судноплавство видаватимуть після відновлення "стабільності та спокою".

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.