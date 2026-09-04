Генштаб підтвердив зупинку російського НПЗ та стратегічного порту після атак ЗСУ
В результаті атаки 26 серпня 2026 року Україна зупинила НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області
Про це повідомила пресслужба Генштабу за результатами аналізу додаткових даних.
Крім того, 1 вересня ЗСУ уразили комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області РФ. Він також зупинив роботу.
Там дрони влучили у трубопроводи між помповою станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площу 200 кв. метрів.
Також в "Усть-Лузі" атаковано установку переробки первинного газового конденсату та дві колонни установки гідрокрекінгу.
У результаті на об'єкті загорівся трубопровід в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. метрів.
Нагадаємо:
1 вересня повідомлялося про пожежу після атаки дронів у порту Усть-Луга в Ленінградській області.