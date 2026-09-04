Генштаб підтвердив зупинку російського НПЗ та стратегічного порту після атак ЗСУ

НПЗ у Кстово у вогні, фото від 26 серпня

В результаті атаки 26 серпня 2026 року Україна зупинила НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області

Про це повідомила пресслужба Генштабу за результатами аналізу додаткових даних.

Крім того, 1 вересня ЗСУ уразили комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області РФ. Він також зупинив роботу.

Там дрони влучили у трубопроводи між помповою станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площу 200 кв. метрів.

Також в "Усть-Лузі" атаковано установку переробки первинного газового конденсату та дві колонни установки гідрокрекінгу.

У результаті на об'єкті загорівся трубопровід в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. метрів.

Нагадаємо:

1 вересня повідомлялося про пожежу після атаки дронів у порту Усть-Луга в Ленінградській області.